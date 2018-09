Stage di difesa personale presso la Power Gym Club a Padova

Sabato 29 settembre dalle 15 alle 17 presso la Power Gym Club in via Bernina a Padova si svolgerà uno stage di “Dirty Weapons” traduzione: “armi sporche”; in pratica quando un oggetto comune può diventare un’arma con cui potersi difendere.

Qualsiasi oggetto che la persona può prendere in mano è un possibile oggetto che potrebbe dimostrarsi una buona arma di difesa personale.

Come comprendere

Come usare gli oggetti comuni

Come è possibile difendersi

Questo stage è stato sviluppato seguendo lo stile “S.D.S. Concept” creato dal maestro austriaco Peter Veckauf. È un sistema estremamente vario e dinamico che lo rende perfetto per le esigenze di autodifesa per tutti. Le tecniche utilizzate sono altamente flessibili, consentendo alla persona di apprendere i principi base per poter attuare una possibile difendesa dopo un periodo di apprendimento relativamente breve. Il concetto base è quello di migliorare la propria sicurezza. Lo stage verrà svolto dall’insegnante è Andrea Canteri.

Info

049.738.9968

347.296.0853

info@powergymclub.it

