Elezioni Consiglio Direttivo AIGA Padova: confermato presidente Tito Burla

La scorsa settmana, al tribunale di Padova, si sono svolte le elezioni di rinnovo del Consiglio Direttivo della Sezione di Padova di AIGA (Associazione Italiana Giovani Avvocati – www.aigapadova.it).

DIRETTIVO. Gli iscritti (tutti under 45) riuniti in assemblea hanno riconfermato presidente per il prossimo biennio: l’avvocato Tito Burla, 30 anni, avvocato civilista, esperto in formazione e consulenza alle imprese e in diritto del lavoro. I componenti del nuovo direttivo sono gli avvocati Tito Burla, William Castagnotto, Giuseppe Zangari, Alessia Casotto, Camilla Donà, Federica Buoso e Jacopo Al Jundi. L’Assemblea ha eletto anche l’avvocato Anna Chigliaro e la collega Mariagiovanna Savio, Consiglieri Nazionali dell’Associazione.

CONFERME. L’avvocato Tito Burla è alla guida di una delle associazioni forensi maggiormente rappresentative del Foro di Padova, dall’anno 2015. L’Associazione, dopo il Congresso Nazionale dell’ottobre 2015, che ha visto riunirsi a Padova oltre 500 avvocati di tutta Italia, è quotidianamente impegnata nella politica forense locale e nazionale, oltre che nel sociale ed in attività di formazione per gli avvocati e i giovani professionisti.

TEMATICHE. Tantissimi i temi toccati dall’associazione, nelle decine di eventi organizzati ogni biennio di attività: dalle nuove tecnologie, alla tutela dei Cittadini in relazione a problematiche molto sentite (come, ad esempio, la tragedia dell’amianto), alla deontologia e correttezza professionale degli avvocati.