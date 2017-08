Piazzale Mazzini: un "vestito" turistico sgualcito, la denuncia di Anima Critica

"Piazzale Mazzini è praticamente la porta d'entrata verso il centro della città di Padova, dovrebbe presentarsi turisticamente ed architettonicamente con un "vestito da festa" urbano degno di nota invece vi appare da subito il degrado, l'incuria e l'abbandono in un tratto di marciapiedi e vie pedonali importanti, all'angolo con via Giotto", a denunciare il fatto è il comitato ambientalista Anima Critica.

ERBACCE. "Uno scenario davvero impresentabile quello che si presenta oggi, inaccettabile paesaggisticamente parlando. Perchè tutto questo succede in una delle città venete più importanti ,e conosciute soprattutto per l'Università famosa in tutto il mondo, rimane forse un mistero. Erbacce che divorano gli antichi lastroni lungo il piazzale,ed anche in strada, crea un moto di tristezza irrefrenabile, da subito una sensazione di degrado, ecco allora che il "vestito a festa" risulta sgualcito in questa parte centrale della città."



PRONTO INTERVENTO. "In quel tratto vi era una storica edicola che purtroppo ha chiuso i battenti - concludono - incrementando una sensazione ulteriore di abbandono,è necessario quanto prima intervenire per dare il giusto lustro e decoro ad una Padova che merita un immagine più bella ed appropriata! Speriamo in un pronto intervento di ripristino per chi ha la responsabilità amministrativa...e vengano perlomeno "strappate le erbacce" infestanti!"