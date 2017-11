Eurocolori, stabilimento padovano a rischio chiusura: la preoccupazione dei lavoratori

Lo stabilimemnto Eurocolori conta 23 dipendenti che operano a Megliadino San Fidenzio. Come spiega il delegato Rsu Alberto Sanna: "La nostra azienda si occupa di tintometria e colorimetria applicata ai rivestimenti architettuali,c on annesso sviluppo di software dedicato ai sistemi tintometrici. Dal 1° luglio di quest'anno veniamo aquisiti dal gruppo Colorificio San Marco che, a detta degli stessi, l'aquisizione avrebbe dovuto favorirci una sinergia tra le parti pur continuando a godere di una nostra autonomia interna che nella realtà non si è avverata, ma che nella realtà odierna si sta manifestando con l'ufficialità di voler chiudere lo stabilimento attuale e portarlo a Marcon (Venezia)".

RISPETTO PER I LAVORATORI.

Trasferimento che preoccupa non poco i lavoratori:"Bisogna anche avere rispetto per i lavoratori e per le loro famiglie - dichiara il delegato Rsu - affinchè si possa trovare una collocazione nella zona già devastata dalla crisi. A seguito di questo annuncio da parte della proprietà non sarà certo un lieto Natale specialmente per i lavoratori. Capiamo che profitto e responsabilità sociale non vadano di pari passo ma i margini di una migliore situazione se ci fosse la volontà siamo certi che si possa trovare".