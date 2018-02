Ex Caserma Piave, residenti: "Sì alla riqualificazione...ma quale destinazione?"

I residenti delle Antiche Riviere hanno da tempo sollevato il grave problema dell’incompatibilità della riqualificazione della caserma Piave per i rischi e gli ostacoli nella fattibilità tecnica, con "l’evidente deturpamento ambientale e artistico di un’area fragile": le Riviere mantengono inalterate le loro origini medievali con il caratteristico ciottolato.

La denuncia



I residenti denunciano l'approssimatività dell'indagine approntata per dare l'ok alla riqualificazione, secondo la denuncia "priva della garanzia della verifica e della documentabilità": "Dove ha mai potuto l'assessore reperire 41 esercizi commerciali nelle citate Riviere a matrice prevalentemente residenziale? Vi saranno sì e no 4 esercizi commerciali. Forse, per la gioia di portare a casa un risultato, lo stesso assessore è tornato 10 volte nello stesso esercizio. Ma perché non ha sentito gli esercenti imbufaliti di via del Santo, delle Pazze, di via S Francesco e i residenti, quelle scomode persone che conoscono troppo bene la loro realtà ambientale quotidiana e soprattutto i rischi di esagerate e massicce aggregazioni".

Le conclusioni

Nelle parole di chi vive il territorio la delusione per qualcosa in più che si poteva fare: "Le delibere non possono rispecchiare la piatta rigidità ordinamentale che non prenda a cuore i vissuti ed i reali disagi del territorio: i Protocolli d’Intesa così ancora le delibere sono ‘accordi ‘ tra soggetti lontani che hanno omesso totalmente le delicatissime fasi dei sondaggi e delle consultazioni nel territorio di riferimento. Al di là delle opposizioni / impugnative che faremo, il nostro sarà un Sì alla Riqualificazione, ma con il dovuto riguardo alla destinazione; perciò pur mantenendo le nostre riserve sul metodo siamo per una soluzione mediata e collaborativa".