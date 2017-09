"Mettere in sicurezza l'ex Fonderia Officine Breda di Cadoneghe": l'appello di Anima Critica

"Diceva Palmiro Togliatti:"Veniamo da molto lontano e andiamo molto lontano! Senza dubbio! Il nostro obiettivo è la creazione nel nostro Paese di una società di liberi e di eguali,nella quale non ci sia sfruttamento da parte di uomini su altri uomini..."

LA STORIA.

La Fabbrica Breda di Cadoneghe era nata a Padova come Oblach - Fusione e lavorazione metalli il 1 Gennaio 1907.Il fondatore Emilio Oblach, era originario di Trieste,nel 1917 a causa dei bombardamenti che colpiscono la città, Oblach trasferisce l'attività a Cadoneghe,nell'attuale via Italo Bordin. Il 1923 è un anno di svolta; la Camera di Commercio di Padova registra infatti l'estensione all'originario oggetto sociale della costruzione d'impianti frigoriferi e per la fabbricazione di ghiaccio artificiale. Ciò che è invece certa è la costituzione,il 3 gennaio 1939,sulle ceneri della Oblach,della Ing.Giovanni Breda S.A. con sede in Cadoneghe (fonte: Centro Studi Ettore Luccini)

L'APPELLO.

Come possiamo assistere inerti ed impotenti al dissolvimento di ciò che resta "fisicamente" della ex Fabbrica Breda Di Cadoneghe? Impossibile stare a guardare. Quel capannone di Archeologia Industriale, l'ex fonderia di via Italo Bordin si stà ormai disfacendo dall'usura del tempo, si stanno pian piano sgretolando quei pezzi di muratura...la struttura dev'essere messa in sicurezza quanto prima e con una certa ed utile destinazione d'uso,è una parte importante della storia del nostro territorio...

Le lotte operaie e partigiane sono ricordate ancora nella testimonianza di quelle pietre, SALVIAMO DALL'OBLIO L'EX FONDERIA BREDA! E' PARTE DELLA STORIA DI TUTTI!!!"