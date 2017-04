Picchiata dal fratello, il video della violenza pubblicato dal comitato "Lasciateci respirare"

Un uomo scende da un’auto stringe le mani al collo di una donna, la colpisce al volto con foga e infierisce su di lei quando finisce a terra. Sono le immagini di un video in bianco e nero postato sulla pagina Facebook del comitato "Lasciateci Respirare di Conselve". Da quanto scritto sui social la mano dell'aggressore sarebbe quella del fratello della donna. I fatti hanno avuto a luogo a Solesino, alla vigilia di Pasqua.

RANCORE FAMIGLIARE. "Affonda in anni di livore e rancore famigliare mai sopiti ma anzi alimentati con volontà e lucida determinazione dall'aggressore, la orrenda violenza che la donna ha subito da parte del fratello - scrivono nel post i rappresentati del comitato - La “bestiale” aggressione è stata ripresa da una telecamera esterna applicata per ragioni di sicurezza dalla vittima che da decenni subisce una chiara sequela di azioni di stalker-aggio e intimidazione psicologica per motivi spesso futili e ricercati pretestuosamente dal “carnefice” per annullare la dignità e la personalità della vittima".

DENUNCIA. La donna, dopo l'episodio, è stata soccorsa dai sanitari del Suem 118 e accompagnata all'ospedale di Schiavonia, per le cure del caso. Della violenza sono a conoscenza anche i carabinieri data la formale denuncia per lesioni sporta dalla donna nei confronti del fratello.

COMITATO. "La vicenda rimane tuttavia molto intricata - spiega il comitato - soprattutto se si pensa che, nonostante il rischio di ulteriori aggressioni e nonostante una precedente diffida da parte dell’autorità giudiziaria, finora non sono stati presi dei provvedimenti per evitare che possano ripetersi simili episodi".