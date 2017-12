La denuncia: "Fuori servizio la bacheca lavoro del sito Progetto Giovani, un peccato"

La segnalazione da parte di Davide Meneghini, consigliere della lista Bitonci: "Sono dispiaciuto e rammaricato che all'interno del sito Progetto Giovani da qualche mese non è più attiva la possibilità di pubblicare offerte di lavoro. Per molti anni il sito. è stato punto di riferimento per Professionisti e aziende, oltre che per le persone nella ricerca di lavoro. Chiedo che venga al più presto ripristinato questo servizio. Non si può " snobbare" il web, dato che la ricerca del lavoro avviene con frequenza su questi canali. Conosco realtà che hanno trovato personale da questo spazio, tra l'altro ogni giorno è molto visitato".