La segnalazione: ecco i trucchi anti-auto dei "furbetti del parcheggio" nel quartiere Forcellini

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione e le fotografie di un utente:

"Segnalo questa furberia-sopruso, che purtroppo è solo una delle tante.

In via Lodovico Barbo - una strada pubblica - alcuni residenti, per non avere la "noia" di vedere parcheggiate automobili davanti alle loro case nelle zone libere dai passi carrai, hanno pensato bene di porre in essere ostacoli fissi per rendere impossibile il normale e consentito parcheggio...addirittura fissando i coni all'asfalto con dei bulloni!"