Smarrita, in zona Palestro, Ebe, gatta di nove anni: l'appello per ritrovarla

Riceviamo e pubblichiamo l’appello di una nostra lettrice:

Smarrita dal 26 febbraio Ebe, gatta di anni 9. Dal pomeriggio di mercoledì non è più tornata a casa. È solita girare in via Tirana (quartiere Palestro).

Non si allontana mai molto e torna sempre a casa.

È una gatta molto curiosa e potrebbe aver seguito qualcuno anche dentro qualche garage.

Porta un collarino rosso.

Chiedo di controllate nei garage!

È amata da tutto il quartiere e noi la riaspettiamo a casa.

Chiamatemi a qualsiasi ora al 3472335407

Grazie!