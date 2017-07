Prato della Valle, immondizia e degrado dopo il mercato: la denuncia di Anima Critica

"Prato della Valle (Pra de ła Vałe, pra dea vae in padovano) è la più grande piazza della città di Padova e tra le più grandi d'Italia e d'Europa. La fotografia ritrae impietosamente il sabato sera subito dopo il mercato...davvero indecente come luogo turistico simbolo di Padova, la folla purtroppo getta di tutto e di più assediando le bancarelle del mercato...si certamente magari passeranno poi i mezzi a ripulire, ma è il senso del poco rispetto, il principio che siamo all'interno di un famoso ed immenso monumento ad essere calpestato...una vista paesaggistica pessima", dichiara Anima Critica.

"E' necessario prevenire se è il caso anche con sanzioni per chi sporca i luoghi simbolo della città, gestire magari con più cestini per la raccolta differenziata di rifiuti,ecc,ma bisogna assolutamente voltare pagina,le piazze non possono essere ridotte ad un letamaio,occorre il senso del rispetto da parte di tutti,ricordando che è bene comune, patrimonio della collettività. Naturalmente le Istituzioni debbono fare la loro parte con politiche di prevenzione".

