Zona Plebiscito: "Episodi di estrema inciviltà" segnalati dai residenti, la replica

Dopo la segnalazione di un lettore in merito ad "episodi di estrema inciviltà", la replica del dirigente del Padova Baseball Softball Club, Marco Flores d’Arcais.

"Volevo segnalare che l’unico episodio di “estrema inciviltà” verificatosi lo scorso week-end è stato quello di quel “signore”, presumo residente nei pressi del campo e probabilmente latore della segnalazione, che è arrivato in campo bestemmiando e inveendo contro tutti, in particolare se le presa con gli incolpevoli componenti della squadra ospite del Parma; poi questo tranquillo ed educato personaggio si è pure permesso di mettere le mani a dosso al sottoscritto, fortunatamente alla fine si è allontanato continuando il suo turpiloquio e inveendo contro chiunque incontrasse. Tengo a precisare che erano circa le 19, non le 2 di notte, e che la musica era ad un livello accettabilissimo, anche perché fa solo da sottofondo al prepartita, se poi il “signore”, come ha falsamente dichiarato, avesse chiesto gentilmente di calare il già basso volume sarebbe senz’’altro stato accontentato. Inoltre posso assicurare che mai si è presentata la polizia municipale per verificare il volume della musica, che come ribadisco, per noi è solo un sottofondo per rallegrare il prepartita o le fasi morte dell’incontro e quindi rimane sempre ad un volume accettabilissimo da tutti, anche per non disturbare la concentrazione dei giocatori".