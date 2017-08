Installazione di un nuovo autovelox a Padova

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un lettore:



"Gentile redazione volevo segnalare a Voi e ai gentili lettori che , nel piú totale silenzio dell'amministrazione comunale, è in corso di installazione un nuovo autovelox sulla tangenziale di Padova. Si suppone si tratti dell'ultimo autovelox acquistato dall'ex giunta comunale , e mai installato , la cui pozione era inizialmente prevista all'inizio della statale 308.l e che per motivi sconosciuti non è mai stata portata a termine. La nuova postazione è stata installata all'inizio di Corso Boston poco dopo il raccordo di Padova sud , in direzione Nord ove vige il limite di 70 Km/h. Si trova, esattamente al Km 9 S.P 47 circa dive ci sono gli stabilimenti Marcegaglia. La postazione è montata a palo, come già accaduto per l'autovelox in curva Boston e quello che si trova all'altezza di Via Po. Manca gran parte della segnaletica, ma sul palo è già stata installata la telecamera ed il cartello blu (molto grande) con il simbolo del casco da vigile. La postazione si trova esattamente qualche metro prima del luogo in cui confluisce in tangenziale la strada di raccordo che si prende all'altezza del Caffè Diemme (s.s 16). Si presuppone che verrà attivata a Settembre o Ottobre in concomitanza dell'attivazione dei T-red. Molti automobilisti i chiodano credendo che il velox sia già attivo ed è un gran pericolo. L'installazione risale a mercoledì pomeriggio".