JUDO RYU DOJO PADOVA SECONDI AI CAMPIONATI NAZIONALI CSEN Il Judo Ryu Dojo Padova sale sul secondo gradino del podio dei Campionati Nazionali CSEN del 23-24 novembre a Riccione. Gli atleti del M. Renato Chiozza, uniti a quelli del GS Judo Duomo Rovigo del M. Giuseppe Arillotta, si sono distinti tra più di 850 atleti provenienti da ogni parte d'Italia, da Malta e da San Marino, portando la società padovana al secondo posto tra più di 100 società in gara. Tre inoltre le cinture nere vinte con i combattimenti: Radion Seremet, Riccardo Mason e Francesco Favaro sono arrivati all'oro e all'argento nelle rispettive categorie, guadagnandosi così il passaggio al grado più alto tra gli atleti. La soddisfazione del Maestro Chiozza, dell'istruttore Giorgio Tagliapietra, degli allenatori Luca Campagnaro e Stefano Barbato e di tutto il Ryu Dojo Padova è grandissima. I PIAZZAMENTI: Medaglia d'oro e cintura nera a Radion Seremet nella categoria juniores, medaglia d'oro a Giacomo Carletti e a Erika Pivaro nei master. Medaglia d'argento e cintura nera a Riccardo Mason nella categoria juniores e a Francesco Favaro nei seniores. Argento anche per Francesco Dosi nei cadetti, per Valentina Varruti nei seniores e per Tommaso Ruzza nei cadetti jr. Bronzo per Mihail Mereuta nei juniores e per Gianmarco Franceschini nei master, mentre arriva al quinto posto nel suo esordio Annalisa Tagliapietra, categoria cadetti jt.