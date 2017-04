Marciapiedi dissestati:"A camminare in centro a Montegrotto si rischia di slogarsi le caviglie"

Riportiamo e pubblichiamo la segnalazione del comitato ambientalista Anima Critica:

Montegrotto Terme dovrebbe essere un gioiello turistico anche nelle infrastrutture viarie, l'impatto viabilistico e pedonale "dovrebbe" risultare estremamente curato in ogni punto del territorio. Proprio ciò che dovrebbe essere la sua forza di accoglienza turistica risulta, invece, una sua debolezza assurda.

C'è da avere quasi paura a camminare per le strade ed i marciapiedi del centro, dove le mattonelle divelte lasciano pericolosi buchi aperti. Nella centralissima via Castello, ad esempio, di fianco al Municipio, camminando si rischia quanto meno di fratturarsi un piede o slogarsi una caviglia cadendo rovinosamente a terra (come è già accaduto ad aluni pedoni).

Non va meglio con l'attraversamento pedonale di piazza Roma, sempre antistante il municipio, con cubetti di porfido divelti, lastre della pavimentazione sfondate e dissestate, crepe stradali e buche un po' ovunque.

L'auspicio sincero è che si riesca a reperire i fondi necessari per far ripartire i lavori quanto prima, per la messa in sicurezza ed a norma delle vie cittadine e dei marciapiedi di Montegrotto Terme.

Anima Critica