L'associazione Mondo Libero dalla Droga scende in strada a Santa Rita

Riceviamo da parte di un'utente e pubblichiamo:

Visti gli ultimi episodi di spaccio a Padova, sabato 24 febbraio dalle 15 i volontari dell’associazione Mondo Libero dalla Droga hanno proseguito la loro attività di prevenzione, scegliendo stavolta le zone di via Facciolati e Santa Rita per una massiccia distribuzione di opuscoli dal titolo “La verità sulla droga”.

La droga non va considerata uno dei vari problemi che affliggono la società odierna, perché purtroppo è qualcosa di più. Il suo uso e abuso ormai permea tutti i livelli sociali: studenti che s'intossicano fumando marijuana, adolescenti che prendono eroina, cocaina o LSD, vicini e colleghi che spesso sono in difficoltà a causa della dipendenza da droga o alcool. Alcuni sondaggi riportati dalla Comunità Europea mostrano che droghe e crimini son in cima alla lista dei timori del pubblico in generale. Per tutte queste ragioni i volontari dell’associazione, a partire da sabato 24 febbraio, mettono a disposizione opuscoli informativi che possono aiutare i cittadini a diventare più causativi nei confronti di questa dilagante piaga sociale.

Emily Rossi - associazione Mondo Libero dalla Droga Padova