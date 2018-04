PadovaCresce sulla nuova aula studio in via Cairoli: vera riqualificazione urbana

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il comunicato di dell'associazione PadovaCresce

"Presentata ufficialmente la domanda di partecipazione al bando emesso dall'Università per un importante contributo economico nell'ambito della realizzazione di un aula studio in via Cairoli.

L'accordo di collaborazione raggiunto con il comune di Padova e l'intervento degli attori del network sono le condizioni fondamentali per dare vita a un importante intervento concreto di rigenerazione urbana dell'area. Nell’ottica del raggiungimento di un intervento che produca una vera riqualificazione urbana dell’area, attraverso un strategia efficace che riesca a generare un forte impatto collettivo, ottimizzando l' utilizzo delle risorse e quindi dei risultati, siamo convinti sia importante che questo primo intervento debba essere visto e considerato come un ancoraggio, un volano al quale sia fondamentale collegare altri piccoli o grandi progetti simili che stanno nascendo nelle zone adiacenti o comunque adattabili a questa particolare realtà urbana, in quanto siamo convinti che la gestione dell’aula studio debba essere orientata a configurare lo spazio come un polo in grado di offrire servizi al territorio e alla comunità non solo come spazio di studio per gli studenti dell’ateneo, ma in una prospettiva che, se sviluppata, configura l’ aula studio come un moderno centro civico".

Jonny Pasquali - associazione PadovaCresce