Il parco fantasma di Altichiero: bambini, famiglie e anziani lo aspettano da anni. La segnalazione di una lettrice

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un utente:

"Da più di due anni le numerose famiglie e gli anziani che abitano il quartiere di Altichiero aspettano che venga aperto il parco in via della Salutare. I bambini sono costretti a giocare in strada con tutti i pericoli che ne conseguono, il quartiere chiede a gran voce uno spazio sicuro che aspetta solo di essere aperto.

Si parla di spazio sicuro, ma nonostante il parco sia recintato numerosi sono i bambini e gli adulti con cani che hanno trovato il modo di entrarvi incuranti del divieto".

Stefania