Prigionieri degli sversamenti pestilenziali

Corrispondenza da Bovolenta e Polverara : #CONDANNATI #DALLO #STATO #COME #TOPI #IN #GABBIA! Mentre infuria la polemica dopo lo scoppio della "bomba mediatica" su Sesa e il suo probabile tentativo di bloccare l' inchiesta di Fanpage sulla triste realtà degli sversamenti sistematici di compost/digestato sui terreni della intera bassa padovana, nel territorio di Bovolenta e Polverara plasticamente in queste ore si continua purtroppo, senza onore e senza vergogna a subire la stessa azione di "appestamento" dei luoghi col digestato pestilenziale. I cittadini lamentano di essere completamente abbandonati dalle amministrazioni e dalle autorità che manco rispondono più alle segnalazioni o alla peggio si rimpallano la competenza. Cittadini lasciati senza tutela e barricati in casa dall'aria irrespirabile. Condannati senza colpa dalla inerzia dello Stato troppo spesso "al servizio" del malcostume dei privati e delle aziende, guarda caso come SESA, che sversano tonnellate di sostanze non meglio precisate, maleodoranti e probabilmente nocive . #maiunagioia