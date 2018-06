La denuncia: "Privatizzati i giardini pubblici di Ponte San Nicolò"

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un lettore:

Vorrei denunciare un fatto capitato a Ponte San Nicolò PD. Dove il comune ha venduto a dei privati del terreno di giardino pubblico sito tra via Pacinotti e via Sanzio. Ora mi chiedo come sia possibile che al giorno d’oggi un’amministrazione venda dei terreni edificabili siti in un giardinetto pubblico, tra l’altro in un’area in cui insiste il vicolo paesaggistico di fascia di rispetto dai corpi fluviali, e oggi giornata dedicata all'ambiente sono iniziati i lavori di recinzione di questa porzione di terreno, sottraendo spazio e aria al resto della cittadinanza.

Cordiali saluti e grazie per l'attenzione.

Un residente