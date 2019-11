Raccolta fondi progetto "bambimbulanza"

La professione incontra il volontariato Quando professionalità e impegno sociale diventano un tutt’uno si trasformano in un significativo strumento di solidarietà. E’ il caso di Laura Toffanello che con il suo Salone da Parrucchiera a Cittadella (PD) ha dedicato un’intera giornata di lavoro, chiamata per l’occasione “LA PIEGA GIUSTA”, a favore del progetto Bambimbulanza elaborato dalla Croce Bianca e condiviso da Vicenza for children. La volontà di essere d’aiuto a questo progetto ha portato Laura, assieme alla sua collaboratrice Giada, il giorno 16 Novembre 2019 dalle 8:30 alle 16:30 a eseguire solo il servizio piega e devolvere tutto l’incasso della giornata a sostegno del progetto. La giornata è proseguita poi dalle 18:30 con gradita ospite la pluricampionessa di nuoto Ilaria Cusinato, anche lei molto sensibile al progetto e la presenza di 4 modelle per presentare i nuovi colori personalizzati da Laura con la tecnica chiamata ombrè hair. La serata si è conclusa con un gustoso rinfresco, dove le clienti presenti hanno contribuito con l’acquisto dei gadget di Vicenza for children. Grazie alla giornata dedicata sono stati donati € 570,00 al progetto, una piccola goccia ma il mare è fatto di gocce. “Dobbiamo raccogliere 130mila euro per coronare questo nuovo sogno – ha spiegato Coralba Scarrico, presidente di Vicenza for children – Team for children Vicenza – il tutto per poter dare risposte sempre più precise alle fasce più deboli come, naturalmente, i bambini”. Poter contare su un mezzo che abbia tutti gli interni e le dotazioni sanitarie a “misura di bambino”, con decorazioni e personaggi dedicati, come ha evidenziato la Croce Bianca nel testo descrittivo del progetto, può rendere questo ambiente più rasserenante, familiare e sicuro per il bambino, che magari sta già lottando ed è messo a dura prova dalla malattia. “Il mezzo dovrà essere dotato delle tecnologie più moderne – conclude la presidente Scarrico – non solo in termini di dotazioni sanitarie, ma anche di sistemi di sanificazione, in modo da renderlo operativo velocemente ed in sicurezza al termine di ogni servizio. Vicenza for children sarà al fianco della Croce Bianca nella realizzazione di questo ambizioso progetto per i bambini”. Laura e suo marito Fausto credono molto nell’impegno sociale, già dal 2003 Fausto svolge servizio come volontario nelle ambulanze, mentre Laura ogni Natale e Pasqua raccoglie fondi con la vendita di panettoni e colombe a favore di team for children. Sul versante della professionalità non bisogna dimenticare che Laura con il suo Salone specializzato nei colori naturali, ha intrapreso un percorso di cura e amore per i capelli con tecniche all’avanguardia e prodotti naturali ed ecosostenibili. Ora dopo l’evento del 16 novembre hanno già in mente altre idee che si possano trasformare in ulteriori gesti di solidarietà, magari coinvolgendo anche altre attività di Cittadella.