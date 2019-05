Un record tutto padovano: la focaccia più lunga del mondo è made in Piove di Sacco

Riceviamo e pubblichiamo:

"È tempo di record per Piove di Sacco: in occasione del 25esimo anniversario del Centro Commerciale Piazzagrande il direttore generale Filippo Lazzarin - coadiuvato da un team composto da più di 60 volontari - ha battuto il primato mondiale della focaccia più lunga del mondo, che era detenuto dalla città di Montevarchi con ben 120,94 metri di focaccia. Il team si è dato appuntamento alle 8 del mattino, quando è iniziata la preparazione dell’impasto a cura di uno dei partner dell’evento: l’Origano di Loris Sartore. Sono stati impiegati circa 15 quintali di farina (messa a disposizione da Molino Rossetto) amalgamati in 500 litri di acqua e 40 di olio. I ragazzi di Sartore hanno poi iniziato il condimento e la stesura (in due file parallele unite nella parte finale da una giuntura a ferro di cavallo) che doveva rispettare una costante larghezza di 20 cm e un’altezza di 3. La focaccia dei record è stata via via infornata in un forno a tunnel realizzato per l’occasione dalla ditta Zanolli. Spinto lungo la tavolata di mezzo metro ogni tre minuti circa (tempo necessario per la cottura) ha raggiunto la sua meta intorno alle ore 19 dove Lorenzo Veltri, giudice del Guinness World Record giunto per l’occasione da Londra, ha decretato l’ufficialità del record con un risultato finale di ben 169,27 metri. Si tratta del quinto record mondiale per il centro commerciale Piazzagrande dopo i primati degli scorsi anni, con un enorme soddisfazione finale condivisa con tutta la gente accorsa in massa per assistere all’evento. La focaccia più grande del mondo è poi stata distribuita a tutti i partecipanti nei suoi svariati condimenti, per la gioia collettiva".