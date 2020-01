Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un lettore:

«Buongiorno, tutti i giorni mi reco a lavoro in bici utilizzando la ciclabile di via Goldoni\Friburgo e vi segnalo una situazione di decoro che va via via peggiorando come si evince dalle foto.

In particolare il problema è nella parte di verde sotto il cavalcavia Antonio Grassi e nella canalina di scolo di via Goldoni e in via Friburgo.

Speriamo che la segnalazione serva a smovere qualcosa».