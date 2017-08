Sagra dei bigoi a Monterosso

Riceviamo e pubblichiamo da Anima Critica:





"E' iniziata ieri sera 18 Agosto 2017 con una forte partecipazione poplare, la Festa Patronale di San Bartolomeo Apostolo a Monterosso,la famosa Sagra dei bigoli e festa di San Bartolomeo a Monterosso di Abano Terme è un appuntamento molto atteso che si ripete dal 1972,La specialità è costituita dai bigoli di Monterosso, o bigoli ruspiosi, che sono corti, grossi, rigati e ruvidi, che hanno una resa di cottura, e quindi un gusto ed una consistenza diversi rispetto ai bigoli normali. La Festa dei Bigoli si svolge nel sagrato della Chiesa di Monterosso,nello stand gastronomico si possono naturalmente degustare anche altre specialità e bevande tipiche del territorio.



In queste grandi raduni e feste popolari sorte per festeggiare il Santo Patrono del paese,si riuniscono folle sempre più grandi...tutti accorrono e si mescolano insieme gioiosamente per condividere con amici,parenti e conoscenti il gusto di stare assieme,di mangiare e bere qualcosa in compagnia...fare 4 chiacchiere spensierate e poi magari concedersi anche il "lusso" di un ballo sfrenato al chiar di luna, accompagnati musicalmente dalle immancabili orchestre di liscio,a volte romagnole ma non solo.

Colpisce positivamente e sinceramente, l'aver visto crescere nel tempo sempre di più la partecipazione alle sagre paesane intorno al Santo protettore,nonostante siano cambiate le mode ed i costumi nella società,si è visto invece rafforzare la voglia di condivisione intorno a questi eventi locali che riescono a richiamare folle sempre più grandi da tutta la Regione.Ma a volte molte persone provengono anche da località più lontane, attratte magari dalla particolarità di una tradizione popolare che varca i confini di un territorio amato e sostenuto in queste antiche tradizioni popolari, che parlano della cultura e della storia dei nostri paesi...la terra nella quale siamo nati ed amiamo con il cuore."