"Ancora disagi per la mobilità delle carrozzine in città. In via Giovanni Duprè, all'altezza del civico 44 e in corrispondenza di una serie di abitazioni di proprietà dell'Ater, l'azienda non sta provvedendo al taglio della siepe che costeggia il marciapiede, pur avendone la competenza, e che interessa sia il suolo privato che quello pubblico, rendendo difficile il passaggio".

