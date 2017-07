La Specola, perla della città ma il ponte è arrugginito: la denuncia di Anima Critica

"Siamo nel cuore pulsante di Padova storica e culturale. Da Riviera Paleocapa si attraversa il ponte della Specola (tutto arruginito) a piazza Accademia Delia, proprio di fronte a La Specola di Padova, la sede dell'antico osservatorio astronomico dell'Università di Padova, è posta sulla Torlonga, la maggiore delle due torri dell'antico Castello di Padova. Ebbene quel ponte è spento, sbiadito e scolorito, i parapetti in ferro scoloriti e tutti arruginiti, indubbiamente una brutta vista turistica", questa la denuncia di Anima Critica.

RIDIPINGERE. "È necessario intervenire urgentemente con una adeguata opera di restauro e manutenzione che conferisca dignità all' importante arredodo urbano che rappresenta quel ponte. Qua e là vi sono attaccati alcuni vecchi lucchetti...ma è proprio la ruggine a farla da padrone, non è pensabile che il Comune di Padova non disponga di alcuni barattoli di antiruggine e colori per ridipingere e salvare la bellezza di quel bel ponte storico di Padova. Ridipingere con passione per conservare la bellezza di tutta la zona intorno La Specola, ravvivando la storia della nostra città!"