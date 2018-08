Degrado urbano: "Auto parcheggiata in via Torresino, viene derubata da ladri (non è la prima volta)"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Auto parcheggiata in via Torresino, viene derubata da ladri. Non è la prima volta che in quel punto della strada, soprattutto nelle ore notturne, un auto, magari con finestrini leggermente abbassati per il calore, viene derubata.

Il ladro approfitta del finestrino leggermente abbassato per tirarlo ancora più giù per poi prendere i pochi materiali come auricolari, occhiali e quant'altro.

L'unica cosa da fare é cercare di nascondere gli oggetti di valore ed elettronici di ogni tipo in modo da non subire disagi..."