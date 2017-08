Zona stadio Plebiscito, la denuncia dei residenti: "Episodi di estrema inciviltà"

Riceviamo da un lettore e pubblichiamo: "Vorrei segnalare il disturbo della quiete pubblica proveniente dallo Stadio del Plebiscito in via Geremia, in particolar modo dal campo da Basball. È un atteggiamento di estrema inciviltà tenere la musica altissima, e nonostante le richieste di abbassare il volume e le chiamate ai vigili urbani, il problema non si risolve, ma ci si ritrova a dover combattere con persone al quanto maleducate, che pensano di poter fare quello che vogliono a discapito degli altri. Il limite di sopportazione oramai è bassissimo, oltre alla musica si combatte da anni per le palline che fuoriescono dal campo, colpendo persone, case e cose. Fino a quale punto si deve arrivare per trovare una soluzione?"