“Padova vive all'infinito, Padova non si ferma”: il video dell'Ascom è un invito a non mollare

“Padova vive all'infinito, Padova non si ferma”, si chiude così, con un messaggio che più che di speranza è di ferma volontà di non abbattersi e di non cedere di fronte all'emergenza, il video di circa un minuto che l'Ascom Confcommercio di Padova ha diffuso in rete con l'obiettivo di serrare le fila e tornare alla vita normale.

Non ci si ferma, nessuno vuole farlo

Visibile su facebook, il video riprende i luoghi simbolo di Padova, i suoi commerci, le attività lavorative, lo studio e la voglia di socializzare e si chiude, per l'appunto, con quel "Padova non si ferma" che è la chiosa di tutta una serie di città "che non si fermano" perché è l'Italia che non ha nessuna intenzione di fermarsi.