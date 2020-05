Dona 10.000 euro all'ospedale del suo Comune grazie alla... carta igienica: la storia di Marco

È del camposampierese Marco Casarin il terzo video più votato sulla piattaforma dedicata all’iniziativa #RotoloniReginaChallenge, lanciata dal gruppo cartario Sofidel agli utenti della rete inviati a cimentarsi nel palleggio con un rotolo di carta igienica al posto del classico pallone da calcio.

Una competizione all’insegna della solidarietà che ha permesso ai vincitori - l’autore del maggior numero di palleggi e i tre video più votati - di indicare una struttura ospedaliera a favore della quale Sofidel effettuerà una donazione di 10.000 euro ciascuno per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. Marco Casarin ha ottenuto quasi 3.500 voti, e ha scelto di destinare la donazione all’ospedale Pietro Cosma di Camposampiero (Padova). Le altre strutture, indicate dagli altri vincitori dell’iniziativa e a cui saranno devoluti i contributi sono: l’Ospedale Ramazzini (Carpi, Modena), il Pronto Soccorso dell’Ospedale San Luca (Lucca) e l’Ospedale San Giovanni di Dio (Crotone). Con tanto di "grazie" finale da parte di Sofidel e Regina ai protagonisti dei video e agli oltre 20mila votanti da tutta Italia, per aver aiutato ad aiutare.