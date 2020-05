Quali giochi organizzare in casa con il proprio cane

Trascorrere troppo tempo chiusi in casa può essere noioso anche per i cani, per questo motivo è fondamentale organizzare dei giochi per stimolarli sia fisicamente sia mentalmente.

Giocare con il proprio fido è importante per favorire il relax, il rilascio di ormoni positivi, scaricare la tensione e mantenerli sani e in forma.

Scopriamo quali sono i giochi più belli da poter fare in casa.

Giocare con una pallina

Questa attività, oltre a essere divertente, stimola i riflessi e permette al cane di fare esercizio fisico.

Cosa occorre? Semplicemente una pallina morbida con cui intrattenerlo: la si può tirarare e aspettare che la riporti o, più semplicemente, spostarla sul pavimento così da attrarre la sua attenzione e indurre l'interazione con l'oggetto.

Stimolare l’olfatto

L’olfatto è il senso più importante per il cane, basti pensare che sul suo muso vi sono milioni di recettori il cui scopo è proprio quello di stimolarne le capacità cognitive. Alcuni, più di altri, potrebbero essere interessati a realizzare un divertente passatempo che li spinga a utilizzare questo senso prezioso: dopo avergli fatto annusare un oggetto, ad esempio una pallina, lo si può nascondere e dare il via alla ricerca. Diversamente, per gli amici che non si prestano alla ricerca, si può ripiegare sul Trixie.

Trixie

Il trixie va a stimolare mente e olfatto; è un gioco strategico ideale per i cani di piccola taglia. E' molto facile da realizzare a casa perché servono solo dei bocconcini e tre bicchierini non trasparenti.

Si procede nascondendo un bocconcino all’interno di uno dei tre recipienti da posizionare al rovescio; il cane tramite l'olfatto dovrà trovare il bocconcino nascosto.

Kong

Il kong è uno dei giochi di attivazione mentale più importante da fare con il cane. Si tratta di un accessorio dalle svariate forme e dimensioni, è realizzato in gomma sicura e adatta a essere masticata, e in cui inserire il cibo.

Come procedere? Basta inserire un po’ di cibo all’interno del kong e lasciare che fido ci giochi per tirarlo fuori. Questa attività, oltre a rilassare il pet, stimolerà la sua intelligenza perché dovrà riuscire a capire come posizionare l'attrezzo per estrarre il bocconcino.

Ascoltare musica insieme

Oltre alla stimolazione fisica è importante anche favorire il relax e la tranquillità del cane. Come? Ad esempio ascoltando insieme della musica sdraiati su un tappeto.

Se il tuo amico a 4 zampe è particolarmente incline all'ascolto della musica, potresti provare a realizzare con lui lezione di dog dance, una disciplina che aiuta l'interazione tra cane e padrone.

Addestrarlo a ubbidire al padrone

Addestrare il cane a ubbidire ai comandi è un ottimo gioco per trascorrere del tempo di qualità insieme e rafforzare il legame.

Per insegnare a dare la zampa, a sedersi o stendersi a terra, o ancora a riportare degli oggetti come bastoni o corde, la tecnica più efficace è quella del rinforzo positivo, quindi donandogli una dolce carezza, o un buon bocconcino per premiare i risultati positivi.

Un gioco per addestrare il cane è il clicker, ossia un piccolo pulsante che emette un click, da usare ogni volta che si comporta correttamente. Lo scopo è rinforzare il suo comportamento e fare in modo che capisca di aver fatto qualcosa di positivo non appena sente il suono di questo oggetto.

Giocare con un peluche

Un altro gioco che aiuterà il cane a mantenersi attivo è con un peluche, che oltre a farlo divertire aiuterà a rafforzare le sue mascelle e i suoi denti.

Per i cani ancora cuccioli il peluche dona un senso di protezione soprattutto di notte, il momento più critico della giornata in cui necessitano di sentirsi al sicuro come fossero con la loro mamma; mentre per i cani più grandi il peluche con squeak integrato è uno dei giochi più apprezzati perché stimola l'attenzione e favorisce il divertimento.