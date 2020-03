Area Marketing ricerca DNA Maintenance Officer

Multinazionale leader nel settore Water con sede in zona Padova, è alla ricerca di un DNA Maintenance Officer.

Adecco si occuperà della selezione. Il candidato ideale ha un titolo di studio ad indirizzo informatico/elettronico; un'ottima conoscenza della lingua inglese (parlata, scritta e comprensione); conosce un linguaggio di programmazione ed è eperto di Windows, Microsoft Word, Excel e, possibilmente, Microsoft Access. Valore aggiunto sarà la propensione a lavorare in modo sistematico e la facilità nell'apprendimento dei vari software applicativi.

E' richiesta disponibilità full time e l'essere in possesso della patente di guida di tipo B.

Se il tuo profilo ripecchia queste caratteristiche, invia la tua candidatura attraverso questo link

Per la posizione in questione viene offerto un contratto di inserimento a termine, a partire da aprile 2020. La persona scelta riporterà al Technical & Spare Parts Database Supervisor e sarà inserito all'interno del reparto Marketing dell'azienda.



La figura scelta si occupera dell'inserimento ed aggiornamento dei dati dei prodotti nel catalogo elettronico aziendale; gestione di bug ed aggiornamenti software del catalogo elettronico; elaborazione dei dati tramite queries su database, trasformazioni xml, etc.; presentazione del catalogo elettronico ai clienti e manutenzione del server Web.