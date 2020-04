Cercasi urgentemente addetti alla consegna a domicilio e food delivery in tutta Italia

Sei una persona dinamica e flessibile e ti sai spostare con rapidità per le strade cittadine? Allora questo è l'annuncio che fa per te!

In questo momento di emergenza, infatti, Adecco, per conto di aziende clienti che operano nella grande distribuzione e nel settore alimentare, farmaceutico e/o di ristorazione da asporto, ricerca urgentemente fattorini e personale addetto alle attività di food delivery, di consegna a domicilio e consegne espresse.

Le posizioni sono aperte in diverse regioni d'Italia come Friuli Venezia Giulia (Trieste e Udine), Puglia (Foggia), Toscana (Arezzo, Pontedera e Prato), Umbria (Città di Castello e Foligno) e Veneto (Alto Vicentino). Tra i requisiti necessari per queste posizioni è richiesta la pregressa esperienza nel ruolo, il possesso della patente B e il rispetto delle normative di sicurezza e sanitarie vigenti.

Completano il profilo l'ottima conoscenza del territorio e della viabilità stradale, l'orientamento al cliente e alla vendita, ottime doti relazionali e la massima disponibilità a livello di orario.

Per avere maggiori informazioni, conoscere tutte le province di interesse e inviare la tua candidatura, clicca qui e visita la sezione dedicata a questa offerta di lavoro urgente.