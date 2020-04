Offerta di lavoro: cercasi urgentemente addetti alle consegne e autisti in tutta Italia

In questo momento di emergenza, per importanti aziende clienti operanti su tutto il territorio italiano, Adecco è urgentemente alla ricerca di addetti alle consegne a domicilio e autisti. Vediamo nei dettagli queste offerte di lavoro urgenti.

Consegne

Adecco è alla ricerca di addetti alle consegne a domicilio e fattorini per privati, supermercati, magazzini e aziende. Le posizioni sono aperte su diverse regioni d'Italia, come Marche (Ancona), Toscana (Arezzo, Pontedera), Emilia Romagna (Modena), Abruzzo (Chieti), Lombardia (Milano, Monza e della Brianza, Bergamo, Binasco).

Le figure ricercate sono addetti alle consegne per il settore retail/ food/ GDO, fattorini e addetti alle consegne di pasti a domicilio, da effettuare a bordo di veicoli propri o forniti dall'azienda e rispettando i tempi di consegna previsti. Tra le mansioni richieste:

consegne espresse delle merci presso clienti privati;

espresse delle merci presso clienti privati; quando richiesto, supportare i clienti nell'attività di carico e scarico;

preparazione delle merci da consegnare, carico del mezzo, consegna al cliente e redazione di documentazione;

attività di carico e scarico della merce.

Il candidato ideale è dinamico e flessibile, intraprendente, veloce, efficiente ed attento agli standard di qualità e produttività proposti dall'azienda, mentre i requisiti richiesti sono:

esperienza pregressa nella mansione;

patente B;

totale disponibilità oraria (full time o part time), anche per turni, orario serale, fine settimana e festivi;

disponibilità immediata.

Autisti

Adecco è alla ricerca di risorse dinamiche e motivate, con ottime doti relazionali e capacità di gestire in maniera autonoma il lavoro per ricoprire il ruolo di autisti e addetti alle consegne. Le posizioni sono aperte in Emilia Romagna (Carpi), Lombardia (Milano e Bergamo) e Veneto (Vicenza, Verona, Treviso e province), e le risorse selezionate si dovranno occupare di:

preparazione degli ordini;

consegne presso i clienti, privati e aziende, nelle aree interessate;

presso i clienti, privati e aziende, nelle aree interessate; attività di carico/scarico della merce in partenza e in arrivo;

movimentazione e sistemazione delle merci e dei prodotti in magazzino;

relazione con i clienti.

I requisiti richiesti sono:

aver precedentemente maturato esperienza nella mansione;

essere in possesso delle patenti B e/o C da almeno 1 anno;

conoscenza del territorio;

disponibilità oraria full time anche per turni, orario serale, fine settimana e festivi;

disponibilità immediata.

Completano il profilo flessibilità, affidabilità e buone doti relazionali.

Per avere maggiori informazioni, conoscere tutte le province di interesse e inviare la tua candidatura, clicca qui e visita la sezione dedicata a questa offerta di lavoro urgente.