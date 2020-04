Si ricercano urgentemente addetti alla produzione in tutta Italia

Ti piace lavorare in produzione? Sei una persona flessibile, attenta, precisa, con buone capacità manuali e portata per il lavoro in team? Se hai risposto sì, questa è l'offerta di lavoro che fa per te!

Adecco, infatti, ricerca urgentemente per conto di aziende clienti, operanti nei settori GDO, supermercati, vendite e alimentari, personale addetto alle attività di produzione e confezionamento alimentare.

Le posizioni sono aperte su diverse regioni d'Italia, tra cui Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Umbria, e le risorse saranno inserite in contenti produttivi strutturati, occupandosi delle seguenti mansioni:

preparazione e/o confezionamento del prodotto (manuale o tramite macchine automatiche e/o semiautomatiche);

gestione e controllo dei diversi macchinari della linea produttiva;

caricamento macchinario, riposizionamento merci, pulizie e riordino postazione di lavoro;

produzione di diversi principi attivi (mescole, preparazioni, pesature ecc..).

I requisiti richiesti per poter ricoprire questo ruolo sono:

esperienza pregressa nel ruolo, maturata preferibilmente all'interno di realtà produttive del territorio;

formazione in ambito tecnico;

buona manualità, attenzione e precisione;

conoscenza e rispetto delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro ;

; utilizzo di tutti i dispositivi di protezione individuale richiesti (come guanti, occhiali e tute protettive);

possesso dell'HACCP (preferibile);

possesso della patente A e/o B;

totale disponibilità oraria (full time o part time) e a lavorare su turni, anche di notte;

disponibilità immediata.

Per avere maggiori informazioni, conoscere tutte le province di interesse e inviare la tua candidatura, clicca qui e visita la sezione dedicata a questa offerta di lavoro urgente.