Opportunità di lavoro in Amazon: ricerca urgente di operatori di magazzino per centri di distribuzione in tutta Italia

Adecco è alla ricerca, per conto di Amazon, di persone volenterose e motivate che ricoprano la posizione di operatori di magazzino presso gli stabilimenti in Lombardia, Lazio, Piemonte, Emilia Campania, Friuli e Veneto.

I candidati ideali sono affidabili, attenti ai dettagli, con forte senso del dovere e orientamento alla soddisfazione del cliente; inoltre, è molto importante che conoscano e applichino le norme stabilite in materia di sicurezza e prevenzione dei rischi del lavoro, qualità dei prodotti e processi di lavoro standardizzati.

Operatori di magazzino: in cosa consiste il lavoro

Preparazione, imballaggio ed emissione di ordini

Movimentazione e ubicazione dei pacchi nel centro di smistamento

Carico / scarico della merce

Ricevimento dei pacchi, registrazione dei dati nel sistema informatico e controllo di qualità

Classificazione dei pacchi in base alle dimensioni e alla destinazione

Ordinare e trasportare pallet e pacchi in base alla destinazione

Risoluzione di relativi problemi ed imprevisti

Requisiti richiesti per diventare operatori di magazzino

Età non inferiore ai 18 anni

Permesso di lavoro

Permesso di soggiorno

Comprensione della lingua italiana

Puntualità, precisione ed attenzione

Atteggiamento positivo verso il lavoro

Disponibilità a lavorare su turni ed effettuare straordinari se necessario

Elevata attenzione verso gli aspetti della sicurezza sul lavoro

Disponibilità a raggiungere elevati standard di qualità

Impegno al rispetto di una cultura del lavoro basata su processi standard

basata su processi standard Capacità di apprendimento

Capacità di concentrazione

Buona vista

Possibilità di caricare fino a 15 kg

Completano il profilo i seguenti requisiti addizionali

Capacità di leadership

Capacità di risoluzione degli imprevisti

Esperienza nel settore della logistica

