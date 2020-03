Multinazionale cerca Product manager jr: ottime possibilità di crescita

Hai una laurea in Ingegneria o Economia e hai voglia di confrontarti con un panorama internazionale nel campo del Marketing? Allora potresti essere tu il candidato ideale per questa posizione.

Adecco ricerca per un'importante multinazionale leader nel settore Water, con sede in zona Padova, la figura di un Product Manager Jr. Avrà come riferimento il Product Manager – Water Supply e sarà inserito all'interno dell'ufficio Marketing dell'azienda. Si occuperà della gestione della pianificazione e controllo dei prodotti, della definizione del piano di prodotto, proposta di sviluppo di nuovi prodotti e gestione delle attività correlate; analisi del mercato e dell'andamento della domanda, monitoraggio della concorrenza e del mercato; responsabilità della documentazione del prodotto, a supporto del reparto vendite e marketing.

E' pertanto richiesta una disponibilità full time e l'essere in possesso della patente di guida di tipo B.

Tra i requisiti, oltre a titolo di studio in campo ingegnieristico o economico, è richiesta un'ottima conoscenza della lingua inglese (scritta, parlata e compresa), buone capacità di lavoro in team e disponibilità a viaggiare.

La persona che andrà a ricoprire questo ruolo, oltre all'inserimento inziale, avrà ottime prospettive di crescita all'interno dell'azienda.

Cosa aspetti? Accedi al link e inoltra il tuo curriculum.