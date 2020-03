Esperto settore Water cercasi: posizione aperta per capo reparto - Production Foreman

Adecco seleziona la figura di un Production Foreman - Acqua Fredda per una multinazionale leader del settore Water con sede nel Padovano. La persona scelta sarà inserita all'interno del reparto produttivo dell'azienda e riporterà al Plant Manager. E' pertanto richiesta una disponibilità full time e tutta una serie di requisiti specifici che arrivano dall'aver lavorato nel settore per almeno 5 anni.

La figura ricercata ha in primis un background tecnico. Quindi, al di là delle competenze di base (come la conoscenza del pacchetto Microsoft Office, excel), requisiti fondamentali sono un diploma di perito industriale, la conoscenza dei processi di assemblaggio (parte meccanica e parte elettrica), un'ottima competenza ed esperienza nella gestione del personale. E ancora, capacità di lettura del disegno tecnico; la conoscenza dei principi Lean Production e Kaizen. Non da ultimo la conoscenza dei requisiti di sicurezza dei lavoratori e l'essere in possesso della patente di guida di tipo B.

Valore aggiunto sarà l'aver già gestito e organizzato un team di produzione, sia in riferimento ai rapporti interni all'azienda, sia nei confronti degli interlocutori esterni.

Se hai già avuto moto di svolgere questa attività e ha voglia di confrontarti con un'azienda di spicco nel settore, non perdere tempo. Per candidarti basterà accedere a questo link e compilare il form. La data di inizio prevista è il primo aprile prossimo.

La figura scelta si occuperà di gestione del processo di produzione Acqua fredda; gestione di risorse umane collocate sui tre turni comprensivo della gestione del personale somministrato e dei rapporti con le agenzie. Programmazione della produzione del reparto, gestione delle attrezzature del reparto e relativa manutenzione, dei terzisti per produzioni esterne, dei fornitori per attrezzature, ricambi ed utilizzo di strumenti di misura: calibro, micrometro, alesametro