Ricerca urgente: addetti alle pulizie

Si ricerca personale da inserire come addetto alle pulizie. Adecco curerà la selezione dei candidati.

Si tratta di una ricerca urgente per far fronte alle esigenze imposte dal particolare periodo in cui versa il Paese, a seguito dell'emergenza coronavirus.

Requisito principale è l'aver maturato esperienza nel settore delle pulizie industriali. Le risorse si occuperanno di sanificazione ordinaria, pulizia vetri e lavaggio, deceratura ed inceratura pavimenti, grazie all'utilizzo di macchinari industriali (come monospazzola e lucidatrice).

Se interessati basterà accedere a questo link e compilare il form apposito.

Le persone da selezionare sono molte in tutta Italia.