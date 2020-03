Addetti al rifornimento scaffali: ricerca urgente per settore Gdo

La grande distribuzione è uno dei pochi settori "immuni" alle limitazioni imposte dai decreti governativi emanati per far fronte alla diffusione del contagio da Covid-19 su tutto il territorio nazionale. Un settore che in questo momento ha bisogno di forza lavoro ecco che per conto di un'azienda operante nel settore della Gdo a Padova, Adecco cerca Addetti al rifornimento scaffali.

E' richiesta esperienza nel ruolo e disponibilità a lavorare su turni. L'inizio del lavoro è previsto per il 30 marzo.

Se interessati basterà accedere a questo link e inoltrare la propria candidatura.

Le risorse selezionate si occuperanno di movimentazione merci preparazione della merce, rifornimento scaffali, pulizia degli spazi espositivi e assistenza alla vendita.

E' previsto un inserimento con contratto a tempo determinato con possibilità di proroghe.