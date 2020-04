Addetti vendita: ricerca urgente in tutto il Veneto

L'intero comparto della grande distribuzione è alla ricerca di personale da inserire nei vari punti vendita del Veneto.

La ricerca ha carattere di urgenza dal momento in cui, al tempo del Coronavirus, i supermercati sono tra le poche attività che non sono state toccate dalle restrizioni dei decreti legge emessi dal Governo contro la diffusione del contagio e sono fonte indispensabile per l'approvigionamento di alimenti da parte dei cittadini.



A tal proposito, Adecco seleziona personale che avrà il compito di movimentare e prepare le merci, rifornire gli scaffali e gestire la casa. Sono richiesti esperienza nel ruolo e disponibilità del lavoro a turni.

Se interessati basterà inoltrare la propria candidatura accedendo a questo link.

Le persone selezionate saranno inserite con contratto a tempo determinato con possibilità di proroghe.