Infermieri professionali: ricerca urgente

La sanità veneta è alla ricerca di risorse da inserire nelle strutture ospedaliere presenti su tutto il territorio regionale per far fronte all'emergenza Coronavirus che sta mettendo a dura prova l'intero sistema, congestionato dai continui contagi da Covid-19.

Si cercano nello specifico infermieri professionali che saranno inseriti all'interno dei reparti e si occuperanno della prevenzione delle malattie, dell'assistenza e cura dell'ospite, dell'educazione sanitaria; somministrazione di terapie e medicazioni, controllo dell'andamento clinico degli ospiti.

La filiale Adecco di Padova si occuperà della selezione.

Requisiti fondamentali sono la disponibilità a lavorare full time su tre turni, da lunedì alla domenica, anche in orario notturno. Per esercitare la professione è necessario essere in possesso di titolo abilitante la professione (laurea triennale o titoli equipollenti) e l'iscrizione all'Ordine professionale (OPI). Valore aggiunto sarà l'aver lavorato in contesti sanitari strutturati, sia pubblici che privati, e nei reparti di Terapia Intensiva.



Completano il ruolo l'identificazione dei bisogni di assistenza infermieristica della persona e formulazione dei relativi obiettivi, la pianificazione, gestione e valutazione dell'intervento assistenziale infermieristico e la garanzia della corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutico.

Si cercano pertanto risorse dinamiche e motivate, con una naturale propensione a lavorare in equipe e al problem solving, con buone competenze tecnico-teoriche.

Se interessati basterà accedere a questo link e inoltrare la propria candidatura.

Le persone selezionate saranno inserite con un contratto iniziale in somministrazione con Adecco.