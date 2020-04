Lavoro nella Gdo: ricerca urgente di magazzinieri consegnatari

Azienda affermata, operante nel settore della Gdo, cerca urgentemente la figura di un magazziniere consegnatario da introdurre nella propria struttura per far fronte alla crescente necessità di forza lavoro per far fronte all'emergenza Covid-19.

Si cerca una persona motivata e dinamica, dedicata principalmente ad attività di carico, scarico e consegna alla clientela con tutte le precauzioni imposte dal particolare momento in cui stiamo vivendo.

E' necessaria l'abilitazione all'utilizzo del muletto e una precedente esperienza, anche di breve durata, nella mansione. Non da ultimo è richiesta la patente di guida di tipo C. Il luogo di lavoro sarà su Padova e provincia.

Per vedere tutti i dettagli dell'offerta basterà accedere a questo link, e inviare il proprio cv agli indirizzi antonella.collauto@adecco.it o sarmeola.paolodasarmeola@adecco.it, oppure contattare telefonicamente l'agenzia Adecco, che si occuperà della selezione del personale al numero 049/8976650.