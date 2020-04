Operatori socio sanitari: ricerca urgente

Come i medici e gli infermieri, sono in prima linea per dare assistenza alle persone considerate soggetti maggiormente a rischio contagio da Covid-19. Sono gli operatori socio sanitari (Oss) che prestano servizio all'interno delle strutture per anziani e non solo. In questo particolare momento storico, c'è gran bisogno di loro.

Adecco sta infatti selezionando persone in possesso dell'attestato di qualifica di OSS e che abbiano maturato esperienza nella professione, da inserire nel breve periodo nelle varie strutture del Veneto, e nello specifico di Padova.

Persone motivate e volenterose dotate di una propensione a lavorare in contesti sanitari che abbiano disponilità full time e al lavoro su tre turni, anche notturni da lunedì alla domenica.

Se sei in possesso di questi titoli e sei alla ricerca di lavoro, inoltra la tua candidatura accedendo a questo link. La ricerca ha carattere di urgenza.

I candidati si occuperanno principalmente di assistenza alla persona durante le sue attività quotidiane e di igiene personale, favorendo quindi il benessere e l'autonomia generale della persona.

La risorsa avrà inoltre il compito di realizzare attività semplici di supporto diagnostico e terapeutico. Completano il ruolo attività di supporto gestionale, organizzativo e formativo.

La persona selezionata sarà inserita con un contratto iniziale di sommistrazione con Adecco.