Corsi di formazione: academy gratuita per la formazione di SAP Developer Junior

La filiale dell'agenzia per la selezione del personale Adecco Treviso Office è alla ricerca, per un'azienda cliente strutturata, operante nel settore IT (Information Technology) e leader nel settore, di 8 programmatori/ici ABAP da inserire all’interno dei team di Padova e/o Treviso.

Queste figure saranno inserite in un percorso di formazione completamente gratuito e finalizzato ad un'assunzione a tempo indeterminato.

Il corso di formazione avrà durata full time (orario 9 – 18 dal lunedì al venerdì) di circa un mese, si terrà presso la sede di Treviso o di Padova a partire dalla metà di febbraio 2020 e si concentrerà su:

sviluppo e programmazione ABAP , SAP (tutti i moduli) e JAVA ,

gestione dei clienti e di progetti di personalizzazione gestionale,

consulenza in ambito informatico.

Inoltre, i requisiti richiesti per partecipare al corso sono:

laurea in ambito informatico, statistico e/o matematico;

forte motivazione e passione per la programmazione;

disponibilità full time;

conoscenza dei sistemi di gestione - SAP user, SAP - ABAP/4 , dei linguaggi di programmazione / ambienti di sviluppo - JAVA o ABAP ;

essere automuniti/e;

preferibile età di apprendistato.

Per partecipare al corso di formazione SAP Developer Junior clicca qui ed invia la tua candidatura, mentre per qualsiasi dettaglio o domanda puoi rivolgerti a impiegati.treviso@adecco.it