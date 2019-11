Portfolio on-line: il tuo “biglietto da visita”

Quando si parla di portfolio ci si riferisce ad un elenco dei lavori svolti da un professionista (come ad esempio un architetto o un fotografo), corredato di immagini esplicative. Un vero e proprio biglietto da visita, la “vetrina” con cui un professionista mostra i propri lavori ai potenziali clienti. Nell’era della digitalizzazione anche il portfolio è diventato on-line, e spesso viene richiesto ancora prima di conoscere il candidato dal vivo.

Scopriamo l'importanza di questo strumento e che cosa occorre per prepararlo nel migliore dei modi.

Portfolio on-line: perché è utile

Tra gli architetti, i designer, gli stylist e i fotografi il portfolio on-line è un vero e proprio strumento di lavoro, immediato e visivo. Proprio per queste sue caratteristiche, il portfolio è a volte più importante del cv e della lettera di presentazione poiché permette di far conoscere immediatamente le proprie capacità creative e tecniche, e non solo. Corredando le immagini di un breve testo o di link di approfondimento (per esempio ai profili social), il professionista può infatti comunicare efficacemente anche il suo approccio al web e le sue competenze in ambito digital.

Non a caso, il portfolio viene spesso usato dai freelance, che grazie ad esso riescono a presentare i propri lavori creativi uscendo dagli schemi della comunicazione più classica e standard del formato europeo.

Come preparare un buon portfolio online

Perché un portfolio online possa essere efficace, esso deve racchiudere tutte le informazioni necessarie per soddisfare le curiosità dell’interlocutore cui è rivolto. Cura e attenzione al dettaglio, innanzitutto, ma anche ordine delle informazioni e originalità nella loro presentazione.

I migliori tool per costruire il tuo portfolio on-line

Se stai cercando uno strumento per realizzare un portfolio on-line, di seguito potrai trovare i tool più famosi, molti dei quali fruibili gratuitamente:

DeviantArt : permette di creare in maniera semplice il tuo portfolio, è completamente in inglese.

: permette di creare in maniera semplice il tuo portfolio, è completamente in inglese. Behance : è uno strumento targato Adobe e permette di accedere a un network dove trovare altri professionisti o potenziali clienti e datori di lavoro.

: è uno strumento targato Adobe e permette di accedere a un network dove trovare altri professionisti o potenziali clienti e datori di lavoro. Carbonmade : si tratta di una delle piattaforme online più famose e utilizzate: con Carbonmade si può creare un sito web su dominio di terzo livello, con il proprio nome nell’estensione della URL.

: si tratta di una delle piattaforme online più famose e utilizzate: con Carbonmade si può creare un sito web su dominio di terzo livello, con il proprio nome nell’estensione della URL. Krop: questo strumento permette di scegliere tra numerosi template facilmente personalizzabili senza dover necessariamente conoscere le basi di codice di programmazione. Può essere testato in maniera gratis per due settimane, altrimenti ha un costo di 8,25 $ / mese.

Realizzare un sito web personale per presentare il tuo portfolio

Spesso i professionisti decidono di creare un sito web personale per presentare il proprio portfolio online. Creando un proprio sito si mostra infatti di avere una certa competenza in un ambito particolarmente ricercato dalle Risorse Umane, quello del web design che implica HTML, CSS, PHP, senza dimenticare la User Experience.

Non solo: grazie ai numerosi CMS (Content Management System) gratuiti e open source è possibile aggiornare in autonomia il proprio sito in modo gratuito, promuovendone i contenuti attraverso i motori di ricerca e le piattaforme di social networking.

Sei pronto a creare il tuo portfolio on-line?