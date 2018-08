Nuovo Colbachini, col meeting di atletica arrivano anche i campioni: la Diababa come Bubka?

C'è già un dato sportivo rilevante; gli atleti presenti al meeting di atletica di Padova sono atleti di altissimo livello. Talmente alto che c'è chi vuole emulare Sergei Bubka, che in questo stadio ha scritto una grande pagina di sport. Poi c'è il dato dell'impianto messo a nuovo che verrà appunto inaugurato domenica 2 settembre.

Bonavina

Molto soddisfatto, e molto emozionato come ha ricordato personalmente l'assessore allo sport Diego Bonavina: "Il ritorno al Colbachini è una grande soddisfazione per tutti. Per me innanzi tutto che dall' 8 luglio dell'anno sto lavorando per la ristrutturazione stadio. E' stata fatta una grande opera di ristrutturazione per un progetto che è iniziato con la scorsa amministrazione. Il Colbachini è uno stadio storico dell’atletica leggera nazionale. Questa trentaduesima edizione sarà quindi speciale. E vi dirò di più, ci sarà subito il tentativo di effettuare una prestazione da record del mondo, con la mezzofondista etiope che tenterà il grade exploit".

La pista

L'assessore Bonavina è entrato nel particolare dei lavori che sono stati fatti all'impianto: "La pista permette grandi performance, può ospitare atleti di altissimo livello. Come sarà in questo meeting. Il colato su colato, la pista azzurra che richiama ai colori dell’Italia, non è solo una scelta estetica. Non era prevista la doppia pista per il salto in lungo ma poi confrontandoci con la IAAF abbiamo convenuto fosse una opportunità da non farci mancare. Arriviamo sul filo di lana ma ci siamo arrivati". Poi una osservazione sulla viabilità in vista di domenica 2 settembre: "Sicuramente lo stadio non presenta un numero di parcheggi tale da poter far parcheggiare tutti. Invitiamo quindi a utilizzare il parcheggio scambiatore a 50 centesimi, da lì poi si potrà prendere il tram per raggiungere comodamente l'impianto".

Assindustria

Leopoldo Destro, presidente di Assindustria, ha innanzitutto aperto il suo intervento con “un grazie all’amministrazione a chi ha creduto al completamento di questa opera. Ci impegnano a portare grandi eventi per l’atletica leggera. A cominciare da questo, sarà un meeting di tutto rispetto. Ci daranno diversi campioni europei, mondiali ed olimpici e in apertura ache le gare degli juniores. Garantita la presenza degli atleti paralimpici, appena rientrati dagli Europei di Dublino"

Colemane nei 100m e la Dibaba cerca il record

"In ogni gara - spiega Destro - ci sarà in pista uno di questi atleti di livello internazionale. Ci sarà poi tentativo di record mondiale da parte di Genzebe Dibaba, come ha anticipato l'assessore Bonavina, che tenterà la prestazione super. Poi nei centri metri ci sarà Christian Coleman, uno che ha battuto Usain Bolt".

Coni e Rai Sport

Tutta la manifestazione sarà la diretta su Rai Sport". Guido di Guida, vice presidente vicario del Coni ha voluto così commentare: "Padova è la prima provincia del Veneto per lo sport, eppure la questa regione non brilla per organizzazione di manifestazioni sportive. Il Colbachini fa fare un salto di qualità a tutto lo sport del Veneto. L'evento di domenica ha quindi una doppia valenza, sia dal punto di vista della crescita degli atleti che quella di avvicinare le persone a queste discipline". Presente anche Dino Ponchio sia in rappresentanza della federazione italiana atletica leggera che come commentatore televisivo: “Stiamo inaugurando una bomboniera, un impianto che è un piccolo gioiello. Merita il cast e merita l’impianto. Sarà una grandissima festa".