Campionati Us Acli ginnastica ritmica: pioggia di medaglie per le giovani venete

Si è conclusa a Mazzano in provincia di Brescia la fase nazionale dei campionati di ginnastica ritmica organizzati dall’Us Acli, manifestazione che si propone di far incontrare in un unico evento nazionale le squadre e le società sportive Us Acli provenienti da tutta Italia. Alle gare nazionali di ritmica, ultima della stagione, le atlete venete hanno conquistato 5 ori, 8 argenti e 5 bronzi per un totale di 18 podi.

Risultati Veneto

prima categoria:

bambine: 1. Anna Ceka (Pol. Agna) 2. Isabel Gallon (Dragonfly) 3. Emily Baretta (Pol. Agna); ragazze: 1. Eleonora Vathi (Body Line Fitness) 2. Alexia Cristina Dajbog (Body Line Fitness) 3. Teresa De Biasi (Dragonfly); allieve: 1. Sara Pancotto (Dragonfly) 2. Alessia Zanon (Body Line Fitness) 3. Anna Mastellaro (Pol. Agna); junior: 2. Benedetta Simeonato (Body Line Fitness).

seconda categoria:

ragazze: 2. (parimerito) Benedetta Ongarato e Beatrice Ongarato (Us Acli 2020) 3. Ludovica Vaiudo (Us Acli 2020); allieve: 3. Gaia Ottolitri (Gymnica 85); junior: 1. Anna Coletto (Gymnica 85) 2. Noemi Marzola (Pol. Agna); senior: 1. Carlotta Querci Della Rovere (Dragonfly).

terza categoria:

ragazze: 2. Alessia Zabai (Pgs Carrarese)