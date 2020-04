Aduna Volley Padova: termina dopo 4 anni la collaborazione con coach Amaducci

Giunge al termine la lunga collaborazione tra Aduna Volley Padova e coach Lorenzo Amaducci. Il tecnico di 41 anni lascia il club di Casalserugo dopo quattro stagioni intense e ricche di soddisfazioni, tra la guida della Serie B (negli ultimi tre campionati) e il lavoro svolto con il settore giovanile, quest’ultimo culminato con tre titoli provinciali Under 18 consecutivi, il secondo posto ai regionali della stessa categoria conquistato lo scorso anno e la conseguente partecipazione alle finali nazionali di Vibo Valentia. Alla base della separazione, la volontà di Amaducci di iniziare una nuova avventura professionale a partire dalla prossima stagione.

Progetto tecnico

Il commento di Federico Trevisan, Direttore Sportivo di Aduna Volley Padova: «Conosco e collaboro con Lorenzo da tantissimi anni, siamo ormai legati da un rapporto di sincera amicizia, ma mi rendo anche conto che gli stimoli sono fondamentali per un allenatore, per cui, seppur a malincuore, dobbiamo accettare la sua decisione e augurargli il meglio per il prosieguo della carriera. Il nostro progetto tecnico, comunque, continua. Negli ultimi anni abbiamo gettato delle solide fondamenta, ora dobbiamo proseguire il lavoro di costruzione. L’obiettivo è quello di rimanere unaa realtà di riferimento per la pallavolo femminile padovana e una delle più importanti a livello regionale, in tutte le categorie. Già con l’inizio di maggio inizieremo l’attività di recruiting per completare gli organici delle nostre squadre»