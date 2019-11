Aduna Volley Padova, serie B: primo derby stagionale in casa delle Eagles

Il primo derby della stagione. Sabato 16 novembre (ore 21) Alia Aduna Padova sarà impegnata a Sarmeola sul campo del Volley Eagles Vergati per il quinto turno di B2 Femminile. Motivi campanilistici a parte – comunque mai banali –, gara di importanza vitale per la squadra di Lorenzo Amaducci, bisognosa di tornare a far punti dopo i due ko consecutivi rimediati con Bassano ed Est Volley.

I risultati

Anche le Eagles, in realtà, sono reduci da una sconfitta pesante (3-0 in casa di Udine), ma prima della sfortunata uscita friulana le ragazze di Luca Artuso avevano sempre vinto e convinto: 3-1 su Trieste all’esordio, acuto esterno in casa di Belluno alla seconda (2-3), successo al tie-break nel derby casalingo con Legnaro Dolo. Uno score che, messo in relazione a quello di Aduna (una sola vittoria in campionato, il 3-0 su Chions alla seconda giornata), fa pendere il pronostico della vigilia dalla parte di Sarmeola.

Il derby

Il derby, però, è sempre una partita a sé, in cui può succedere di tutto. Al netto dei peccati di gioventù commessi, Alia Aduna – che aspetta sempre di recuperare la convalescente Bissaro, mentre capitan Turri sarà disponibile dopo una settimana senza allenamenti – non ha mai demeritato in questo inizio di stagione, le è mancata piuttosto quella solidità mentale necessaria a gestire alcune situazioni di vantaggio. Chissà che non sia proprio il derby l’occasione giusta per riuscire a invertire la tendenza